Omongan Rio Ferdinand Terbukti Benar soal Skill Jude Bellingham yang Levelnya Jauh Lebih Tinggi Dibanding Frenkie De Jong

OMONGAN Rio Ferdinand terbukti benar soal skill Jude Bellingham yang levelnya jauh lebih tinggi dibanding Frenkie De Jong. Hal ini terlihat di laga final Piala Super Spanyol 2024 antara Real Madrid vs Barcelona.

Bertanding Al Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Senin, 15 Januari 2024 lalu, Jude Bellingham mampu membawa Real Madrid menang atas rival abadinya, Barcelona dengan skor yang sangat mencolok, yakni 4-1.

Masing-masing gol Los Blancos dicetak melalui hattrick Vinicius Junior dan satu gol dari Rodrygo Goes. Sedangkan satu gol balasan Barcelona dicetak oleh Robert Lewandowski.

Ya, kendati tidak mencetak gol, penampilan Jude Bellingham pada laga final Piala Super Spanyol 2024 itu benar-benar luar biasa. Dirinya mampu bergerak dengan bebas untuk mengatur penyerangan Los Blancos. Dirinya juga rutin turun ke belakang untuk membantu pertahanan.

Tercatat, Jude Bellingham sukses melepaskan 41 passing dengan akurasi mencapai 93%. Bahkan, salah satu passingnya berbuah menjadi gol pertama Real Madrid yang dicetak oleh Vinicius Junior. Dirinya juga sukses menciptakan 1 peluang dan mengirimkan 5 umpan kunci ke final third.

Dalam segi bertahan, Jude Bellingham sukses melakukan dua tackle sukses, 5 defensive action, 4 ball recovery, dan 7 kali memenangkan duel dengan pemain lawan.

Statistik yang ditampilkannya ini tak ayal membuatnya tampak bersinar di laga ini. Dirinya bahkan membuat gelandang andalan Barcelona, Frankie De Jong tampak tidak bisa berkutik menghadapi dominasi Bellingham di lini tengah.