Klasemen Sementara Grup D Piala Asia 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia Juru Kunci

Timnas Indonesia menempati posisi juru kunci klasemen sementara Grup D Piala Asia 2023 usai matchday pertama (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

BERIKUT klasemen sementara Grup D Piala Asia 2023 di matchday pertama. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi juru kunci, sementara Timnas Jepang memimpin di puncak.

Hal itu terjadi setelah The Samurai Blue menang telak 4-2 atas Timnas Vietnam di laga pertama pada Minggu 14 Januari 2023 malam WIB. Mereka kini mengoleksi tiga poin dengan selisih gol surplus dua.

Sementara itu, Timnas Irak membuntuti di posisi dua. Hal itu terjadi setelah mereka menang 3-1 atas Timnas Indonesia pada laga di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB.

Irak kini mengoleksi tiga poin dan surplus dua gol, sama seperti Jepang. Akan tetapi, Singa Mesopotamia kalah dalam hal produktivitas gol yakni empat berbanding tiga.

Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen sementara Grup D Piala Asia 2023. Sama seperti Vietnam, skuad Garuda punya selisih gol minus dua, tetapi produktivitas golnya lebih sedikit yakni satu berbanding dua.

Di laga berikutnya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Vietnam. Duel seru ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 19 Januari 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.