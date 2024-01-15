Piala Asia 2023: Hajime Moriyasu Akui Perlawanan Vietnam Jadi Pelajaran Berharga bagi Timnas Jepang

DOHA – Timnas Jepang berhasil menjinakkan Vietnam dengan skor 2-4 dalam pertandingan pembuka Grup D Piala Asia 2023. Kendati menang, Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menyebut perlawanan sengit yang diberikan oleh tim Asia Tenggara itu menjadi pelajaran berharga bagi pasukannya karena itu membuktikan bahwa tidak ada pertandingan yang mudah.

Bermain di Al Thumama, Doha, Qatar, pada Minggu (14/1/2024) malam WIB, Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- unggul lebih dulu lewat gol mantan pemain Liverpool, Takumi Minamino pada menit 11. Namun, dalam waktu 22 menit, Vietnam berhasil berbalik unggul 2-1 lewat dua gol yang masing-masing ditorehkan Nguyen Dinh Bac (16’) dan Pham Tuan Hai (33’).

Beruntung, Jepang bisa kembali memimpin 3-2 saat turun minum lewat gol kedua Minamino pada menit 45 dan Keito Nakamura pada menit 45+4. Lalu, setelah bertarung sengit di babak kedua, mereka sukses menyempurnakan kemenangan atas Vietnam menjadi 4-2 via gol Ayase Ueda lima menit jelang waktu normal usai.

Hasil tersebut memang sesuai dengan prediksi yang ada karena di atas kertas Takefusa Kubo dan kolega jelah lebih baik dibanding sang lawan. Namun, perlawanan luar biasa dari The Golden Stars -julukan Vietnam- jelas menjadi sebuah kejutan sehingga dibicarakan banyak orang di media sosial.

Moriyasu pun menilai pertandingan melawan Vietnam benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi pasukannya. Sebab, itu membuktikan bahwa tidak ada pertandingan yang mudah meski melawan tim yang kualitasnya jauh di bawah mereka sekalipun.

“Itu adalah pertandingan pembuka dan ini mengajarkan kami bahwa tidak ada pertandingan yang mudah,” kata Moriyasu dilansir dari Japan Times, Senin (15/1/2024).