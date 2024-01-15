Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sempat Jadi Gelandang, Justin Hubner Siap Main di Lini Tengah Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |21:01 WIB
Sempat Jadi Gelandang, Justin Hubner Siap Main di Lini Tengah Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. (Foto: Instagram/justinhubner5)
DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong sempat mencoba memainkan Justin Hubner sebagai gelandang dalam laga uji coba Garuda jelang Piala Asia 2023. Menanggapi hal tersebut, Hubner ternyata tak mempermasalahkannya karena ia ternyata sebelum jadi bek tengah sempat main sebagai gelandang.

Sehingga Hubner pun tak masalah jika nantinya Shin Tae-yong membutuhkannya bermain sebagai gelandang. Hubner pun percaya diri memiliki kemampuan untuk bermain di dua posisi itu, gelandang dan bek tengah.

Ya, Hubner sejatinya berposisi sebagai bek tengah. Namun pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat melakukan eksperimen dengan memainkannya sebagai gelandang. Momen itu terjadi ketika laga uji coba kontra Libya, di mana Hubner diduetkan dengan Ivar Jenner.

Menanggapi hal itu, Hubner mengatakan dirinya sama sekali tidak memiliki masalah. Pasalnya, pemain Wolverhampton Wanderers itu memang sempat berposisi sebagai gelandang ketika masih awal meniti karier.

Justin Hubner

“Posisi ini adalah posisi yang saya mainkan ketika saya masih muda. Di klub, saya bermain sebagai bek tengah. Jadi, ini adalah posisi yang baru bagi saya,” kata Hubner dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (15/1/2024).

Hubner menyampaikan saat ini siap mengemban tugas dari Shin Tae-yong untuk bermain di posisi gelandang maupun bek tengah. Pemain berusia 20 tahun ini tidak ada masalah untuk bermain pada dua posisi tersebut demi Timnas Indonesia.

