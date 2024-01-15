Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Al Thumama Stadium, Stadion Piala Dunia 2022 yang Jadi Venue Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:29 WIB
Profil Al Thumama Stadium, Stadion Piala Dunia 2022 yang Jadi Venue Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023
Profil Stadion Al Thumama, venue dari laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PROFIL Al Thumama Stadium, yang merupakan venue dari laga Timnas Indonesia vs Jepang di pertandingan Grup D Piala Asia 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Bagi para pencinta sepakbola dunia Al Thumama Stadium mungkin tidak asing, sebab stadion tersebut pernah menjadi lokasi dari sejumlah pertandingan di Piala Dunia 2022.

Ya, Al Thumama Stadium menjadi salah satu dari delapan stadion yang digunakan Qatar untuk menggelar Piala Dunia 2022 pada 20 November-18 Desember 2022 lalu. Al Thumama Stadium kala itu dipercaya menjadi venue sejak fase grup hingga perempatfinal.

Kini, stadion berkapasitas 44.400 kursi itu pun kembali masuk ke dalam 9 venue yang dipilih Qatar untuk menggelar Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 tersebut. Berlokasi di Doha, Qatar, Al Thumama Stadium menjadi venue untuk sejumlah pertandingan sejak fase grup hingga 16 besar saja.

Timnas Indonesia pun berkesempatan bermain di Al Thumama Stadium pada fase grup Piala Asia 2023. Tepatnya saat melawan Jepang di laga pamungkas Grup D pada 24 Januari 2024.

Stadion Al Thumama

Tentu diharapkan Al Thumama Stadium bisa menjadi saksi manis skuad Garuda kala mentas di Piala Asia 2023. Untuk itu, mari mengenal lebih jauh terkait stadion yang berada di distrik kota Doha tersebut.

Meski berada di Doha, keberadaan Al Thumama Stadium sejatinya berada 13 km sebelah Selatan pusat kota. Ia dekat dengan Bandara Hamad International Airport yang membuat para penonton bisa dengan mudah menemukan stadion tersebut.

Halaman:
1 2
      
