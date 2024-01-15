Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini: Shayne Pattynama dan Nadeo Argawinata Starter?

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 malam ini, Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB akan diulas Okezone. Jelang laga nanti malam, ada dua kabar membahagiakan yang menimpa Timnas Indonesia.

Nadeo Argawinata yang masuk skuad Piala Asia 2023 menggantikan Syahrul Trisna, sudah terbang ke Qatar pada Minggu 14 Januari 2024 malam WIB. Rencananya hari ini, kiper Borneo FC itu sudah tiba di Doha, Qatar.

(Shayne Pattynama sudah tiba di Qatar. (Foto: Instagram/@indonesiaindoha)

Satu kabar lain adalah bergabungnya Shayne Pattynama ke skuad Timnas Indonesia pada Senin, (15/1/2023) dini hari WIB. Shayne Pattynama sempat meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki pada 1 Januari 2024.

Ia harus terbang ke Belanda guna menjenguk sang ibunda yang sakit. Setelah sang ibu sukses menjalani operasi, mantan pemain Viking FK itu langsung terbang ke Qatar untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Lantas, apakah dua nama ini bakal mentas sebagai starter di laga Timnas Indonesia vs Irak malam ini? Untuk menjadi starter peluangnya sangat kecil.

Sebab, Shayne Pattynama tidak mengikuti sesi latihan taktik yang dilakukan Shin Tae-yong sejak awal hingga pertengahan Januari 2024. Paling memungkinkan adalah memainkan Shayne Pattynama di laga kedua saat Timnas Indonesia bersua Vietnam pada Jumat, 19 Januari 2024.