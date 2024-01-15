Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini: Nadeo Argawinata Jadi Starter?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:16 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini: Nadeo Argawinata Jadi Starter?
Nadeo Argawinata dipanggil bergabung ke Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line-up Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Mungkinkah Nadeo Argawinata yang baru bergabung dipasang jadi starter?

Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di laga pembuka Grup D. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar pada Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Di atas kertas, tim lawan punya kualitas lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Untuk itu, pelatih Shin Tae-yong dipastikan bakal menurunkan skuad terbaik demi mencuri poin dari Irak di laga fase grup.

Timnas Indonesia kemungkinan bermain dengan formasi 3-4-1-2. Bergabungnya Nadeo Argawinata membuat banyak yang mempertanyakan siapa yang bakal diturunkan Shin Tae-yong di posisi penjaga gawang.

Namun, posisi kiper hampir dipastikan bakal diisi Ernando Ari mengingat Nadeo yang baru saja bergabung dengan tim. Ernando akan dikawal tiga bek yakni Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Baggott.

