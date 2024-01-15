Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Senin 15 Januari 2024: Ada Timnas Malaysia vs Yordania, Live di iNews!

Timnas Malaysia akan menghadapi Yordania di laga pembuka fase grup Piala Asia 2023 (Foto: Instagram FA Malaysia)

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak tiga pertandingan fase grup bakal digelar hari ini, Senin (15/1/2024).

Selain laga Timnas Indonesia vs Irak yang sangat ditunggul, partai seru lain yang layak di nantikan adalah Timnas Malaysia vs Yordania. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan dini hari nanti.

Persiapan maksimal dilakukan Harimau Malaya jelang tampil di Piala Asia 2023. Selain menggelar pemusatan latihan (TC), pasukan Kim Pan Gon juga menggelar sejumlah laga uji coba.

Menatap laga perdana fase grup, sang pelatih pun optimistis pasukannya mampu membuat kejutan di laga kontra Yordania nanti. Di atas kertas, Yordania memang lebih baik.

Mereka berada di peringkat 87 dunia. Sementara Timnas Malaysia saat ini menempati ranking ke-130.

Meski demikian, Kim Pan Gon tak ragu menargetkan kemenangan bagi Timnas Malaysia atas Yordania. Dia menyebut performa apik Harimau Malaya selama setahun terakhir sebagai modal positif.