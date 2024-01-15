Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Senin 15 Januari 2024: Ada Timnas Malaysia vs Yordania, Live di iNews!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |05:55 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Senin 15 Januari 2024: Ada Timnas Malaysia vs Yordania, Live di iNews!
Timnas Malaysia akan menghadapi Yordania di laga pembuka fase grup Piala Asia 2023 (Foto: Instagram FA Malaysia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak tiga pertandingan fase grup bakal digelar hari ini, Senin (15/1/2024).

Selain laga Timnas Indonesia vs Irak yang sangat ditunggul, partai seru lain yang layak di nantikan adalah Timnas Malaysia vs Yordania. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan dini hari nanti.

Persiapan maksimal dilakukan Harimau Malaya jelang tampil di Piala Asia 2023. Selain menggelar pemusatan latihan (TC), pasukan Kim Pan Gon juga menggelar sejumlah laga uji coba.

Menatap laga perdana fase grup, sang pelatih pun optimistis pasukannya mampu membuat kejutan di laga kontra Yordania nanti. Di atas kertas, Yordania memang lebih baik.

 BACA JUGA:

Mereka berada di peringkat 87 dunia. Sementara Timnas Malaysia saat ini menempati ranking ke-130.

Meski demikian, Kim Pan Gon tak ragu menargetkan kemenangan bagi Timnas Malaysia atas Yordania. Dia menyebut performa apik Harimau Malaya selama setahun terakhir sebagai modal positif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1637059/menyelinap-di-tikungan-akhir-dki-jakarta-kunci-gelar-juara-umum-pon-bela-diri-kudus-2025-mjz.webp
Menyelinap di Tikungan Akhir, DKI Jakarta Kunci Gelar Juara Umum PON Bela Diri Kudus 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/malut_united_menang_tipis_1_0_atas_semen_padang_da.jpg
Hasil Malut United vs Semen Padang di Super League: Del Pino Tentukan Kemenangan Laskar Kie Raha
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement