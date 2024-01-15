Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini: Ajang Pembuktian Shin Tae-yong, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan akan disiarkan secara live di RCTI.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menghadapi Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar pada Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Laga kontra Irak akan menjadi pembuktian pelatih Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu wajib membuat para pemainnya mengeluarkan permainan terbaik demi hasil maksimal di laga nanti.

Hasil negatif di tiga laga uji coba jelang Piala Asia 2023 membuat sosok Shin Tae-yong mulai dipertanyakan. Namun, sang pelatih mengaku tak khawatir dengan hasil tersebut dan yakin para pemainnya bisa menunjukkan permainan terbaik mereka di fase grup kali ini.

Berbicara laga kontra Irak, Timnas Indonesia terakhir kali menghadapi Singa Mesopotamia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023 lalu.

Pada pertemuan tersebut, Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan kalah telak 1-5 dari Irak. Namun, Shin Tae-yong memastikan pertemuan kontra Irak di Piala Asia 2023 kali ini akan berbeda.