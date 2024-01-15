Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Bantai Barcelona 4-1, Carlo Ancelotti Ungkap Kunci Kemenangan Los Blancos

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |12:27 WIB
Real Madrid Bantai Barcelona 4-1, Carlo Ancelotti Ungkap Kunci Kemenangan Los Blancos
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH – Carlo Ancelotti mengungkap kunci kemenangan telak Real Madrid atas Barcelona dini hari tadi. Ancelotti mengatakan, efektivitas pergerakan para pemain depan menjadi faktor utama untuk memenangkan pertandingan.

Real Madrid sukses menundukkan Barcelona 4-1 di final Piala Super Spanyol 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Al-Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Senin (15/1/2024) dini hari WIB.

 

Los Blancos -julukan Real Madrid- yang bermain tanpa menggunakan striker murni berhasil mencetak empat gol via Vinicius Junior (7’, 10’, 39’ (P)), dan Rodrygo (64’). Sedangkan, Barcelona hanya mampu membalaskan lewat tendangan keras Robert Lewandowski (33’).

Usai pertandingan, Ancelotti mengungkapkan kunci kemenangan timnya dalam pertandingan itu. Pelatih asal Italia itu mengatakan, pergerakan tiga pemain kunci di lini depan menjadi formula tepat untuk menghancurkan pertahanan Blaugrana -julukan Barcelona.

 BACA JUGA:

“Kami sangat berbahaya karena ada mobilitas di depan dan kami tidak punya penyerang murni. Artinya lawan tidak bisa menjaga kami. Itu karena Vinicius (Junior), (Jude) Bellingham, dan Rodrygo mobile. Mereka juga mendapat bantuan dari full-back dan itu menimbulkan banyak masalah bagi lawan,” kata Ancelotti dilansir dari laman resmi Real Madrid, Senin (15/1/2024).

“Itu adalah hasil yang meyakinkan. Kami mencetak dua gol di awal pertandingan dan pertandingan terbuka lebar hingga skor menjadi 4-1. Kami lebih banyak bermain dengan serangan balik dan mereka mengendalikan pertahanan. bola. Jika kami berpikir ini akan menjadi pertandingan yang mudah, kami salah,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
