HOME BOLA LIGA SPANYOL

Reaksi Santai Mason Greenwood Dikaitkan dengan Barcelona

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:07 WIB
Reaksi Santai Mason Greenwood Dikaitkan dengan Barcelona
Mason Greenwood diincar Barcelona. (Foto: Instagram/@masongreenwood)
A
A
A

MADRID – Penyerang Getafe, Mason Greenwood, bereaksi atas rumor yang mengaitkan namanya dengan Barcelona saat ini. Dia pun santai menanggapi rumor itu karena menegaskan masih bahagia bermain dengan Getafe.

Greenwood dipinjamkan oleh Manchester United ke Getafe. Penyerang berusia 22 tahun ini langsung mencuri perhatian dengan penampilan ciamiknya.

Mason Greenwood

Bayangkan saja, Greenwood sudah mengemas lima gol dan empat assist. Catatan itu diukirnya dari 17 penampilannya di semua kompetisi bersama Azulones sepanjang musim ini.

Penampilan ciamiknya itu sontak langsung menyedot perhatian banyak klub, seperti raksasa Spanyol, Barcelona. Tim berjuluk Blaugrana itu dikabarkan tertarik mendatangkan Greenwood di bursa transfer Januari ini. Selain itu, ada juga Atletico Madrid yang dikaitkan dengan pemain pinjaman Man United tersebut.

Di tengah rumor yang ada, Greenwood mengaku sangat menikmati karirnya bersama Getafe. Pemain jebolan akademi Man United ini mengatakan kalau dirinya bahagia bermain untuk Azulones.

“Semuanya baik-baik saja di Getafe. Saya beradaptasi dengan cukup cepat. Rekan-rekan setim menaruh perhatian pada saya dan saya merasa bahagia sejak datang ke sini dan berlatih, bermain dalam pertandingan. Saya senang,” kata Greenwood, dilansir dari Metro, Senin (15/1/2024).

Halaman:
1 2
      
