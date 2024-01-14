Tatap Duel PSG vs Lens, Luis Enrique: Ujian Berat Les Parisiens!

LENS – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, menatap duel melawan Lens dalam pekan ke-18 Liga Prancis 2023-2024. Dia menyebut laga itu akan jadi ujian berat bagi Les Parisiens -julukan PSG.

Enrique mengakui pertandingan mendatang tidak akan mudah bagi Les Parisiens. Pasalnya, Lens merupakan lawan yang memiliki skema bermain tersendiri. Tak ayal, PSG harus putar otak untuk meraih kemenangan.

“Ya, itu mungkin ujian yang bagus. Pertandingan besok melawan Lens memiliki segalanya untuk menyenangkan tim tingkat tinggi,” jelas Enrique, dilansir dari Culture PSG, Minggu (14/1/2024).

“Mereka adalah lawan yang praktis tidak bisa ditembus di kandang sendiri, tim yang banyak menekan dan memainkan bola dengan sangat baik, tim yang mendapat hasil sangat bagus, dan itu tidak memberi Anda waktu untuk berpikir,” lanjutnya.

“Ini adalah ujian yang luar biasa untuk dialami di stadion yang penuh dengan atmosfer yang indah untuk bermain sepakbola. Saya menyukainya,” jelas Enrique.

Tak ayal, duel Lens vs PSG akan sangat menarik dinantikan. Duel itu akan berlangsung di Lens di Stade Bollaert-Delelis, Lens, Prancis, pada Senin 15 Januari 2024 pukul 02.45 WIB.