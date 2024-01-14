Hasil Babak Pertama Timnas Jepang vs Vietnam di Piala Asia 2023: Sempat Tertinggal, Samurai Biru Bangkit dan Unggul 3-2

DOHA – Kejutan terjadi di babak pertama antara Tim Nasional (Timnas) Jepang vs Vietnam di laga perdana Grup D Piala Asia 2023, pada Minggu (14/1/2024) malam WIB. Dalam 45 menit pertama di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar tersebut, tim berjuluk Samurai Biru mendapatkan perlawanan yang keras dari Vietnam, awalnya tertinggal 1-2, tapi ditutup dengan skor 3-2.

Jepang awalnya sempat unggul berkat gol Takumi Minamino di menit ke-11. Namun, Vietnam secara mengejutkan mampu bangkit dan mencetak gol lewat Nguyen Dinh Bac di menit 16 dan Pham Tuan Hai pada menit 33.

Ketika Vietnam nyaris menutup babak pertama dengan keunggulan, Jepang pun mencetak gol lagi. Lagi-lagi Minamino yang mencetak gol dan ditambah Keito Nakamura di menit 45+4.

Jalannya Pertandingan

Jepang mengawali laga melawan Vietnam dengan baik. Tampil menekan, Jepang mendapatkan peluang emas yang berhasil dikonversikan menjadi gol pada menit ke-11.

Minamino yang bermain sebagai gelandang serang berhasil membawa Jepang unggul. Kendati demikian, Vietnam mampu memberikan perlawanan.

Meski kalah tipis dalam hal penguasaan bola, serangan Vietnam berjalan sangat efektif. Alhasil lima menit setelah gol Jepang, Golden Star Warriors langsung membalas lewat Nguyen Dinh Bac.