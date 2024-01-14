Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Jepang vs Vietnam di Piala Asia 2023, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |16:53 WIB
Link Live Streaming Timnas Jepang vs Vietnam di Piala Asia 2023, Klik di Sini!
Timnas Jepang siap sambut Vietnam di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/japanfootballassociation)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Jepang vs Vietnam di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dihelat di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, pada Minggu (14/1/2024) pukul 18.30 WIB tersebut merupakan pertandingan pembuka Grup D Piala Asia 2023.

Keduanya jelas akan mengincar kemenangan pada laga pembuka itu. Semua semata-mata demi menjaga kans untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Di atas kertas, Timnas Jepang jelas lebih diunggulkan ketimbang Vietnam. Saat ini, Jepang adalah tim terkuat di wilayah Asia, terbukti dengan mereka yang sukses menduduki peringkat 17 dunia.

Sementara Vietnam tercatat menjadi perwakilan Asia Tenggara terbaik lantaran berada di posisi 94 dunia. Bisa dikatakan Vietnam kini mulai meningkatkan level permainan mereka, yakni bukan Asia Tenggara lagi, tapi sudah Asia.

Timnas Jepang

Vietnam dapat berkembang begitu pesat berkat kehadiran pelatih asal Korea Selatan, Park Hang-seo. Namun, kini tim berjuluk Golden Star Warriors tersebut datang ke Piala Asia 2023 dengan pelatih yang berbeda.

Vietnam tepatnya tengah dilatih oleh Philippe Troussier. Tentunya hadirnya Troussier bisa berdampak negatif ataupun positif, dan laga melawan Jepang nanti bisa menjadi ajang pembuktian bagi pelatih berpaspor Prancis tersebut.

Halaman:
1 2
      
