Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Tokyo Verdy Resmi Lepas Pratama Arhan!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:15 WIB
Breaking News: Tokyo Verdy Resmi Lepas Pratama Arhan!
Tokyo Verdy resmi melepas Pratama Arhan (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

TOKYO - Tokyo Verdy resmi mengumumkan Pratama Arhan tidak akan menjadi bagian dari tim untuk musim 2024. Tim yang berhasil promosi ke J1 League atau kasta tertinggi Liga Jepang itu memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asal Indonesia itu.

"Kami informasikan bahwa kontrak Arhan telah habis dan ia akan meninggalkan tim setelah musim 2023," bunyi pernyataan resmi Tokyo Verdy, Sabtu (13/1/2024).

Pratama Arhan

Arhan bergabung dengan Tokyo Verdy pada Maret 2022, setelah meninggalkan PSIS Semarang dengan status bebas transfer. Namun, bek Timnas Indonesia itu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain bersama klub asal Ibu Kota Tokyo tersebut.

Pemain berusia 22 tahun itu pun hanya tampil selama 256 menit dari empat pertandingan bersama Tokyo Verdy di semua kompetisi. Hal tersebut membuat klub memilih untuk tidak memperpanjang kontrak Pratama Arhan yang habis pada 31 Januari 2024.

Sementara Arhan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemar termasuk pendukung Tokyo Verdy. Ia mengaku meninggalkan klub adalah keputusan pribadinya dan berharap bisa terus berkembang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636657/francesco-bagnaia-menang-sprint-race-motogp-malaysia-2025-hyj.webp
Francesco Bagnaia Menang Sprint Race MotoGP Malaysia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tiga_pesenam_putri_indonesia_gagal_menembus_babak.jpg
Indonesia Tuai Pujian Sukses Gelar Kejuaraan Dunia Senam 2025, Ditawarkan Jadi Tuan Rumah Asia Championship
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement