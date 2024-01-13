Breaking News: Tokyo Verdy Resmi Lepas Pratama Arhan!

TOKYO - Tokyo Verdy resmi mengumumkan Pratama Arhan tidak akan menjadi bagian dari tim untuk musim 2024. Tim yang berhasil promosi ke J1 League atau kasta tertinggi Liga Jepang itu memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asal Indonesia itu.

"Kami informasikan bahwa kontrak Arhan telah habis dan ia akan meninggalkan tim setelah musim 2023," bunyi pernyataan resmi Tokyo Verdy, Sabtu (13/1/2024).

Arhan bergabung dengan Tokyo Verdy pada Maret 2022, setelah meninggalkan PSIS Semarang dengan status bebas transfer. Namun, bek Timnas Indonesia itu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain bersama klub asal Ibu Kota Tokyo tersebut.

Pemain berusia 22 tahun itu pun hanya tampil selama 256 menit dari empat pertandingan bersama Tokyo Verdy di semua kompetisi. Hal tersebut membuat klub memilih untuk tidak memperpanjang kontrak Pratama Arhan yang habis pada 31 Januari 2024.

Sementara Arhan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemar termasuk pendukung Tokyo Verdy. Ia mengaku meninggalkan klub adalah keputusan pribadinya dan berharap bisa terus berkembang.