Link Live Streaming RCTI+ Timnas Australia vs India di Piala Asia 2023, Klik di Sini!

Live streaming Piala Asia 2023 akan disiarkan RCTI+ antara Timnas Australia vs Timnas India (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

AR RAYYAN - Berikut link live streaming RCT+ untuk laga Timnas Australia vs Timnas India di Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan berlangsung Sabtu (13/1/2024) pukul 18.30 WIB di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar.

Australiam merupakan salah satu unggulan di Piala Asia 2023. The Socceroos datang sebagai salah satu tim terkuat di Asia berkat pemain-pemain yang berkarier di luar negeri.

Sementara itu, India bukan sebuah negara yang menggilai sepakbola. Pun begitu, The Blue Tigers tidak boleh diremehkan begitu saja.

Apalagi, India akan didukung langsung oleh warganya yang tinggal di Qatar sebagai pekerja asing. Pelatih Igor Stimac pun menantik dukungan suporter.

"Kami mencintai mereka! Kami tahu betapa besar harapan mereka pada kami. Kami akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membuat mereka bahagia di sini," ujar Stimac, dilansir dari laman resmi Federasi Sepakbola India (AIFF), Sabtu (13/1/2024).

Di sisi lain, pelatih Timnas Australia Graham Arnold menargetkan titel juara. Namun, dia berharap Matthew Ryan dan kawan-kawan tidak tergesa-gesa dan mengambil pendekatan dari satu laga ke laga lain.