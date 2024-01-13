Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Timnas Australia vs India di Piala Asia 2023, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |16:41 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Timnas Australia vs India di Piala Asia 2023, Klik di Sini!
Live streaming Piala Asia 2023 akan disiarkan RCTI+ antara Timnas Australia vs Timnas India (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

AR RAYYAN - Berikut link live streaming RCT+ untuk laga Timnas Australia vs Timnas India di Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan berlangsung Sabtu (13/1/2024) pukul 18.30 WIB di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar.

Australiam merupakan salah satu unggulan di Piala Asia 2023. The Socceroos datang sebagai salah satu tim terkuat di Asia berkat pemain-pemain yang berkarier di luar negeri.

Babak pertama laga Timnas Inggris vs Timnas Australia masih 0-0 (Foto: Reuters/Matthew Childs)

Sementara itu, India bukan sebuah negara yang menggilai sepakbola. Pun begitu, The Blue Tigers tidak boleh diremehkan begitu saja.

Apalagi, India akan didukung langsung oleh warganya yang tinggal di Qatar sebagai pekerja asing. Pelatih Igor Stimac pun menantik dukungan suporter.

"Kami mencintai mereka! Kami tahu betapa besar harapan mereka pada kami. Kami akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membuat mereka bahagia di sini," ujar Stimac, dilansir dari laman resmi Federasi Sepakbola India (AIFF), Sabtu (13/1/2024).

Di sisi lain, pelatih Timnas Australia Graham Arnold menargetkan titel juara. Namun, dia berharap Matthew Ryan dan kawan-kawan tidak tergesa-gesa dan mengambil pendekatan dari satu laga ke laga lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636219/tolak-atlet-israel-masuk-ke-indonesia-menpora-mereka-minta-diizinkan-bawa-pistol-xnb.webp
Tolak Atlet Israel Masuk ke Indonesia, Menpora: Mereka Minta Diizinkan Bawa PistolÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ungkap Fakta di Balik Penolakan Atlet Israel: Bawa Senjata dan Pasukan Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement