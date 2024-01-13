Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Wajib Waspada, Kaoru Mitoma Berpotensi Perkuat Timnas Jepang

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |06:23 WIB
Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Wajib Waspada, Kaoru Mitoma Berpotensi Perkuat Timnas Jepang
Kaoru Mitoma berpotensi perkuat Timnas Jepang di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

KAORU Mitoma dikabarkan sudah mulai kembali berlatih bersama Timnas Jepang usai sempat mengalami cedera jelang Piala Asia 2023. Karenanya, pemain sayap milik Brighton & Hove Albion itu berpotensi bisa bermain di laga terakhir fase grup kontra Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Kaoru Mitoma mengalami cedera saat Brighton menghadapi Crystal Palace pada Jumat (22/12/2023) lalu. Akibatnya, pemain berusia 26 tahun itu telah absen membela The Seagulls -julukan Brighton- dalam beberapa pertandingan.

"Kami kehilangan Kaoru (Mitoma) sekitar enam minggu. Empat, lima, enam minggu. Saya rasa dia tidak bisa bermain di Piala Asia bersama Jepang," kata pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, usai cedera, mengutip dari Winwin.com, Jumat (12/1/2024).

Namun, Mitoma tetap disertakan oleh pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, ke skuadnya untuk Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Baru-baru ini, dia dikabarkan telah pulih dari cederanya.

Menurut laporan Winwin.com, Mitoma mulai berlatih untuk Timnas Jepang, hari ini, Jumat (12/1/2024). Padahal, dia tengah dalam pemberitaan yang mengindikasikan kemungkinan kesembuhannya dalam beberapa pekan ke depan.

Sebab demikian, Mitoma kemungkinan siap bermain di laga kedua atau ketiga penyisihan Grup D melawan Irak dan Timnas Indonesia. Tentunya, hal ini bisa saja menjadi ancaman serius bagi skuad Garuda.

