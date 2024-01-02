Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lagi Cedera, Roberto De Zerbi Heran Kaoru Mitoma Tetap Dipanggil Timnas Jepang untuk Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |13:02 WIB
Lagi Cedera, Roberto De Zerbi Heran Kaoru Mitoma Tetap Dipanggil Timnas Jepang untuk Piala Asia 2023
Kaoru Mitoma tetap dipanggil ke Timnas Jepang untuk Piala Asia 2023 (Foto: Premier League)
A
A
A

BRIGHTON – Pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, dengan Timnas Jepang yang tetap memanggil Kaoru Mitoma untuk Piala Asia 2023. Pasalnya, sang pemain sedang mengalami cedera pergelangan kaki dan membutuhkan waktu pemulihan cukup lama.

Untuk diketahui, Moriyasu memanggil 26 pemain untuk memperkuat Timnas Jepang di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari. Tim berjuluk Samurai Biru itu tergabung dalam grup D bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam.

Moriyasu tampak serius menatap ajang empat tahunan tersebut. Pasalnya, dia turut memanggil sederet nama bintang seperti Wataru Endo, Mitoma, Takumi Minamino, Takefusa Kubo hingga Ritsu Doan.

Namun dipanggilnya Mitoma bisa dibilang menjadi kabar yang cukup mengejutkan. Pasalnya, winger Brighton itu sedang menderita cedera pada pergelangan kakinya dan diketahui harus menepi selama empat sampai enam pekan.

De Zerbi pun dibuat cukup terkejut karena anak asuhnya itu tetap dipanggil kendati sedang mengalami cedera panjang. Juru taktik asal Italia itu meragukan Mitoma bisa bermain untuk Timnas Jepang selama di Piala Asia 2023.

“Saya sangat terkejut karena staf medis saya memberi tahu saya bahwa Mitoma memerlukan empat hingga enam minggu untuk memulihkan cederanya,” kata De Zerbi, dilansir dari situs resmi Premier League, Selasa (2/1/2024).

