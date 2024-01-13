Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Asia 2023 Hari Ini, Sabtu 13 Januari 2024: Timnas Australia vs India hingga Uzbekistan vs Suriah!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |05:42 WIB
Jadwal Piala Asia 2023 Hari Ini, Sabtu 13 Januari 2024: Timnas Australia vs India hingga Uzbekistan vs Suriah!
Suasana pembukaan Piala Asia 2023 yang berlangsung meriah (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL Piala Asia 2023 hari ini, Sabtu 13 Januari 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak tiga pertandingan akan dimainkan mulai pukul 18.30 WIB.

Laga Australia vs India akan menjadi partai pembuka Grup B. Berdasarkan jadwal yang dirilis, kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan.

 

Kemudian pertandingan kedua akan digelar pada pukul 21.30 WIB. Laga tersebut mempertemukan Uzbekistan melawan Suriah yang bakal digelar di Stadion Jassim bin Hamad Stadium.

Lalu pada Minggu dini hari akan dimainkan pertandingan lanjutan Grup A antara China vs Tajikistan. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha.

 BACA JUGA:

Seperti diketahui, ajang Piala Asia 2023 resmi berlangsung pada Jumat 12 Januari 2024 kemarin. tim tuan rumah Qatar mengawali langkah mereka dengan kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636219/tolak-atlet-israel-masuk-ke-indonesia-menpora-mereka-minta-diizinkan-bawa-pistol-xnb.webp
Tolak Atlet Israel Masuk ke Indonesia, Menpora: Mereka Minta Diizinkan Bawa PistolÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Buka Suara Soal Pelatih Baru Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement