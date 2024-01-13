Jadwal Piala Asia 2023 Hari Ini, Sabtu 13 Januari 2024: Timnas Australia vs India hingga Uzbekistan vs Suriah!

JADWAL Piala Asia 2023 hari ini, Sabtu 13 Januari 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak tiga pertandingan akan dimainkan mulai pukul 18.30 WIB.

Laga Australia vs India akan menjadi partai pembuka Grup B. Berdasarkan jadwal yang dirilis, kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan.

Kemudian pertandingan kedua akan digelar pada pukul 21.30 WIB. Laga tersebut mempertemukan Uzbekistan melawan Suriah yang bakal digelar di Stadion Jassim bin Hamad Stadium.

Lalu pada Minggu dini hari akan dimainkan pertandingan lanjutan Grup A antara China vs Tajikistan. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha.

Seperti diketahui, ajang Piala Asia 2023 resmi berlangsung pada Jumat 12 Januari 2024 kemarin. tim tuan rumah Qatar mengawali langkah mereka dengan kemenangan.