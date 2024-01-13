Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kontrak Mats Hummels Segera Habis, Borussia Dortmund Belum Putuskan Bakal Sodorkan Perpanjangan Kontrak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |02:25 WIB
Kontrak Mats Hummels Segera Habis, Borussia Dortmund Belum Putuskan Bakal Sodorkan Perpanjangan Kontrak
Mats Hummels kala membela Borussia Dortmund. (Foto: Reuters)
A
A
A

DORTMUND – Direktur Olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, angkat bicara soal kontrak Mats Hummels yang segera habis. Dia menyatakan belum putuskan perpanjangan kontrak kepada sang pemain karena timnya harus berdiskusi dahulu.

Pemain Timnas Jerman itu kontraknya akan habis pada 30 Juni 2024. Mats Hummels sudah bersama dengan tim berjersey Kuning-Hitam itu sejak 2019.

Mats Hummels

Sebastian Kehl mengatakan akan melakukan berbagai pertinbangan lebih dahulu sebelum menawarkan perpanjangan kontrak untuk pemin itu. Hal tersebut adalah tahapan yang harus dilakukan saat ini.

Pria berusia 43 tahun itu mengatakan jika pemain tetap dipertahankan Borussia Dortmund, akan ada diskusi lanjutan. Diskusi itu manajemen timnya dengan Mats Hummels terkait kerja sama selanjutnya.

"Kami tentu akan melakukan penilaian pada titik tertentu. Tahun lalu kontraknya habis dan kami membicarakan masa depannya hingga Mei," kata Sebastian Kehl, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (13/1/2024).

"Pada titik tertentu di paruh kedua musim ini, kami akan duduk bersama dan mendiskusikan berbagai hal," jelas Sebastian Kehl.

Halaman:
1 2
      
