Breaking News: Persib Bandung Pinjamkan Tyronne del Pino ke Klub Thailand

BANDUNG - Persib Bandung resmi meminjamkan Tyronne del Pino ke klub Liga Thailand Ratchaburi FC. Namun, tidak disebutkan berapa lama durasi peminjaman tersebut.

"Persib meminjamkan Tyronne del Pino ke Ratchaburi FC, Thailand," bunyi tulisan di akun Instagram resmi klub @persib, Sabtu (13/1/2024).

"Semoga beruntung, Tyronne," imbuh unggahan itu.

Tyronne didatangkan Persib pada awal musim Liga 1 2023-2024, tepatnya saat diasuh Luis Milla. Sayangnya, pesepakbola asal Spanyol itu mengalami cedera parah jelang bergulirnya kompetisi.

Nama Tyronne lalu dicoret dari skuad Persib Bandung untuk putaran pertama Liga 1. Cederanya pemain berusia 32 tahun itu memaksa Maung Bandung mencari tambahan pemain dan pilihan jatuh kepada Levy Madinda.