Maciej Gajos Sudah Kangen Latihan Bareng Persija Jakarta

BLACHOWNIA – Gelandang serang Persija Jakarta, Maciej Gajos, mengaku kangen berlatih lagi bersama Macan Kemayoran. Pemain asal Polandia itu siap berangkat ke Jakarta meski jadwal latihan masih beberapa hari lagi.

Persija Jakarta saat ini sedang meliburkan para pemainnya di jeda kompetisi Liga 1 2023-2024. Selama itu, para pemain menikmati liburan hingga berlatih secara mandiri di rumah masing-masing.

Ada juga yang harus bertugas untuk membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yakni Rizky Ridho. Gajos sendiri mengaku hanya menikmati liburannya di rumah bersama keluarga. Dia mengatakan sudah tidak sabar untuk kembali ke Jakarta.

“Tidak ada yang spesial (dalam liburan). Saya hanya menghabiskan waktu dengan keluarga saja di Polandia,” kata Gajos dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

“Sekarang liburan sudah mau usai sehingga saya sedang sibuk mempersiapkan banyak hal sebelum kembali ke Jakarta,” sambung eks pemain Lechian Gdansk itu.

Persija Jakarta sendiri baru akan memulai latihan secara bersama-sama pada Selasa, 16 Januari 2024. Gajos meyakini rekan-rekannya siap untuk menyambut latihan bersama karena sudah lebih dulu berlatih secara mandiri.