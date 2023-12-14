Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs PSS Sleman: Maciej Gajos Dorong Macan Kemayoran Tutup Tahun dengan Kemenangan!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |01:32 WIB
Persija Jakarta vs PSS Sleman: Maciej Gajos Dorong Macan Kemayoran Tutup Tahun dengan Kemenangan!
Maciej Gajos ingin Persija Jakarta akhiri tahun dengan kemenangan (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

JELANG laga Persija Jakarta vs PSS Sleman, Maciej Gajos dorong Macan Kemayoran tutup tahun dengan kemenangan. Laga ini akan dimainkan pada Sabtu (16/12/2023) mendatang.

Macan Kemayoran – julukan Persija – masih belum menemukan konsistensi dalam penampilannya. Kini, Persija Jakarta sudah melalui tiga laga terakhir di Liga 1 2023-2024 dengan meraih hasil imbang.

Maciej Gajos

Ya, kemenangan masih menjadi barang langka bagi anak asuh Thomas Doll. Tren negatif ini lah yang ingin diputus oleh Maciej Gajos.

Persija akan menjamu PSS Sleman pada Sabtu (16/12/2023) mendatang. Laga ini akan digelar di Stadion Patriot Canrabhaga, Bekasi.

Gajos ingin menjadikan laga tersebut sebagai momentum bagi Persija untuk bangkit. Dia bertekad membawa timnya menutup tahun 2023 dengan kemenangan.

“Saya harap kami bisa menutup tahun 2023 dengan memenangkan laga di kandang melawan PSS Sleman,” kata Gajos dilansir laman resmi klub, Rabu (13/12/2023).

“Kami akan terus berjuang maksimal untuk kembali ke jalur kemenangan,” imbuh pemain asal Polandia ini.

Halaman:
1 2
      
