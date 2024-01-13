Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Masih Percaya Diri Manchester City Juara Liga Inggris 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |22:05 WIB
Pep Guardiola Masih Percaya Diri Manchester City Juara Liga Inggris 2023-2024
Manchester City diyakini juara Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Carl Recine)
MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, masih optimistis bisa membawa timnya mempertahankan gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Namun, dia sadar tugas itu tidak akan mudah.

Man City saat ini sedang berada di posisi tiga dengan koleksi 40 poin pada papan klasemen sementara. Mereka hanya terpaut lima angka saja dari Liverpool yang sedang berada di puncak.

Phil Foden menyumbang dua gol pada laga Manchester City vs Huddersfield Town di Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Lee Smith)

Meski demikian, Man City tetap dalam perburuan gelar juara. Guardiola pun masih yakin bisa kembali membawa timnya mempertahankan mahkota juara di musim ini.

“Untuk saat ini, ya (memungkinkan). Berapa poin tersisa? Ada 19 pertandingan ya? Kami tertinggal lima poin, jadi itu masih mungkin secara matematis,” kata Guardiola, dilansir dari BBC, Sabtu (13/1/2024).

Seperti diketahui, Man City berstatus sebagai juara bertahan Liga Inggris. Tim berjuluk The Citizens itu bahkan selalu keluar sebagai kampiun dalam tiga musim terakhir.

Bahkan Guardiola akan menggoreskan tinta sejarah jika sukses membawa Man City juara Liga Inggris empat kali berturut-turut. Dia sadar mewujudkan hal itu akan sulit.

Halaman:
1 2
      
