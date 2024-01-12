Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFC Pamer Trofi Piala Asia 2023, Pencinta Sepakbola Tanah Air Ramai Beri Dukungan untuk Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |18:14 WIB
AFC Pamer Trofi Piala Asia 2023, Pencinta Sepakbola Tanah Air Ramai Beri Dukungan untuk Timnas Indonesia
Trofi Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/afcasiancup)
A
A
A

DOHA - Jelang bergulirnya Piala Asia 2023 di Qatar, akun instagram resmi kompetisi tersebut memamerkan trofi yang akan diperebutkan oleh 24 negara pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Menarikny di kolom komentar @afcasiancup tersebut, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang hadir dan memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia.

Akun @afcasiancup pun menuliskan postingan yang mengajak para pendukung tim-tim kontestan untuk berkomentar. Jadi, karena alasan itulah banyak respons dari para warganet Indonesia.

"Semoga menjadi juara Piala Asia adalah....," tulis akun @afcasiancup, dikutip Jumat (12/1/2024).

Warganet Tanah Air menaruh harapan Timnas Indonesia dapat berprestasi dalam ajang Piala Asia 2023. Hal itu memang berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi.

Piala Asia 2023

"Bismillah dengan izin Allah, semoga keberuntungan ada di Indonesia," tulis akun @adjimf30_

Topik Artikel :
Timnas AFC Timnas Indonesia
