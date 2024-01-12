Kalahkan Irak di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Langsung Naik 8 Posisi di Ranking FIFA!

Shin Tae-yong bisa antar Timnas Indonesia menang atas Irak di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

JIKA mengalahkan Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia langsung naik 8 posisi di ranking FIFA! Kok bisa? Begini perhitungannya.

Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Di atas kertas, Irak memang dijagokan memenangkan pertandingan.

Alasan pertama karena secara ranking FIFA, Irak jauh mengungguli Timnas Indonesia (63 berbanding 146 dunia). Di pertemuan terakhir yang tersaji di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak menang 5-1 atas Timnas Indonesia.

Namun, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diprediksi belajar banyak dari kesalahan yang telah dibuat. Ditambah lagi dalam empat keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala Asia (1996, 2000, 2004 dan 2007), skuad Garuda tak pernah kalah di laga pertama.

Secara berturut-turut, Timnas Indonesia bermain 2-2 dengan Kuwait pada Piala Asia 1996, 0-0 (Kuwait, Piala Asia 2000), 2-1 (Qatar, Piala Asia 2004) dan 2-1 (Bahrain, Piala Asia 2007). Ditambah lagi berdasarkan data di atas, Timnas Indonesia selalu meraih hasil positif tiap kali bertemu tim asal Asia Barat yang notabene asal wilayah Irak.

Karena itu, ada peluang Timnas Indonesia mengalahkan Irak di laga Senin, 15 Januari 2024. Lantas, berapa poin di ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas Irak?