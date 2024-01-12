Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Irak di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Langsung Naik 8 Posisi di Ranking FIFA!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |17:46 WIB
Kalahkan Irak di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Langsung Naik 8 Posisi di Ranking FIFA!
Shin Tae-yong bisa antar Timnas Indonesia menang atas Irak di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JIKA mengalahkan Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia langsung naik 8 posisi di ranking FIFA! Kok bisa? Begini perhitungannya.

Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Di atas kertas, Irak memang dijagokan memenangkan pertandingan.

Timnas Indonesia

Alasan pertama karena secara ranking FIFA, Irak jauh mengungguli Timnas Indonesia (63 berbanding 146 dunia). Di pertemuan terakhir yang tersaji di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak menang 5-1 atas Timnas Indonesia.

Namun, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diprediksi belajar banyak dari kesalahan yang telah dibuat. Ditambah lagi dalam empat keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala Asia (1996, 2000, 2004 dan 2007), skuad Garuda tak pernah kalah di laga pertama.

Secara berturut-turut, Timnas Indonesia bermain 2-2 dengan Kuwait pada Piala Asia 1996, 0-0 (Kuwait, Piala Asia 2000), 2-1 (Qatar, Piala Asia 2004) dan 2-1 (Bahrain, Piala Asia 2007). Ditambah lagi berdasarkan data di atas, Timnas Indonesia selalu meraih hasil positif tiap kali bertemu tim asal Asia Barat yang notabene asal wilayah Irak.

Karena itu, ada peluang Timnas Indonesia mengalahkan Irak di laga Senin, 15 Januari 2024. Lantas, berapa poin di ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas Irak?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179065/erick_thohir-9Y1g_large.jpg
Penyebab Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Turun di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179055/erick_thohir-QZGl_large.jpg
Erick Thohir: Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia Sepakat Berpisah Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179037/erick_thohir_menargetkan_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2034_youtube_official_okezone-rfIs_large.jpg
Erick Thohir: Blueprint PSSI Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2034
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179027/erick_thohir-Aaz8_large.jpg
Erick Thohir: PSSI Takkan Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia dalam Waktu Dekat Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636249/kapan-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-bus.webp
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Cetak Assist, Lille Tetap Kalah dari PAOK di Liga Europa 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement