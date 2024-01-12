Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Vietnam Bandingkan Philippe Troussier dengan Park Hang-seo Jelang Piala Asia 2023, Mana Lebih Baik?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |16:10 WIB
Park Hang-seo kala melatih Timnas Vietnam. (Foto: VFF)
A
A
A

PEMAIN Timnas Vietnam, Nguyen Cong Phuong, membandingkan gaya kepelatihan Philippe Troussier dan Park Hang-seo. Lebih baik mana bagi Nguyen Cong Phuong dari dua pelatih itu dalam menangani Timnas Vietnam?

Cong Phuong mengatakan bahwa kedua pelatih ini memiliki skema dan fokus permainan yang berbeda. Pemain Yokohama FC ini menjelaskan kalau era Park Hang-seo, pertahanan menjadi fokus utama Vietnam.

Philippe Troussier

Kemudian ketika kursi kepelatihan beralih ke Troussier, skema permainan Vietnam pun ikut berubah memakai tiga bek tengah. Meski terbilang cukup baik, Cong Phuong merasa kalau skema itu membuat lini pertahanan The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- kurang kuat.

“Pelatih Park Hang-seo, fokusnya adalah pada pertahanan dan banyak latihan defensif yang dilakukan. Namun, setelah pelatih Troussier berkuasa, dan mengadopsi skema 3-4-3 yang lebih mengutamakan penguasaan bola,” kata Cong Phuong, dilansir dari Soha, Jumat (12/1/2024).

“Pelatih Troussier mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tim Vietnam bisa bermain bagus saat menghadapi tim dengan level yang sama. Namun, ketika tim naik, ada masalah di lini belakang,” sambungnya.

Namun begitu, Cong Phuong memuji kejeniusan yang dimiliki Troussier. Menurutnya, pelatih berusia 68 tahun ini adalah sosok yang tegas dan punya pengalaman yang kaya.

“Saya belum pernah bertemu pelatih yang memiliki kepribadian yang kuat dan ganas seperti dia. Kecintaannya pada sepak bola tidak berubah,” ujar Cong Phuong.

Halaman:
1 2
      
