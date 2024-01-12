Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Asia 2023 Hari Ini, Jumat 12 Januari 2024: Timnas Qatar vs Lebanon, Live di iNews!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |06:02 WIB
Jadwal Piala Asia 2023 Hari Ini, Jumat 12 Januari 2024: Timnas Qatar vs Lebanon, Live di iNews!
Jadwal Piala Asia 2023 hari ini mempertemukan Timnas Qatar melawan Timnas Lebanon (Foto: Reuters/Molly Darlington)
LOSAIL - Jadwal Piala Asia 2023 hari ini, Jumat (12/1/2024), akan dibahas Okezone. Tuan rumah Timnas Qatar akan menghadapi Timnas Lebanon di Stadion Lusail, Losail, pada pukul 23.00 WIB, dan disiarkan langsung oleh iNews!

Piala Asia 2023 sejatinya digelar musim panas tahun lalu di China. Namun, Negeri Tirai Bambu menyatakan tidak sanggup menggelar turnamen pada pertengahan 2022 sehingga memaksa AFC memindahkan pelaksanaannya.

Piala Asia 2023

Konfederasi Asia itu akhirnya memilih Qatar sebagai tuan rumah pengganti. Mengingat Negeri Kaya Gas Alam itu memiliki suhu tinggi di musim panas, pada akhirnya pelaksanaan digeser menjadi awal 2024.

Kebetulan pula, Timnas Qatar merupakan juara bertahan Piala Asia setelah pertama kali merebutnya pada edisi terakhir 2019. Negara tersebut juga baru saja menggelar Piala Dunia 2022 sehingga dianggap paling siap menggelar turnamen.

Jadilah, Piala Asia 2023 dihelat pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebanyak 24 negara akan saling sikut demi titel yang terbaik di Asia selama empat tahun ke depan.

Qatar sebagai tuan rumah dan juara bertahan dijagokan untuk menjadi juara di edisi kali ini. Perjalanan The Maroons akan dimulai dengan menghadapi Timnas Lebanon.

