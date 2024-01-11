Akui Pengaruh Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi, Federico Valverde Ikuti Jejak CR7?

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, dipuji mantan rekan setimnya di Real Madrid, Federico Valverde, setinggi langit. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- mendapatkan pujian tersebut usai membawa Liga Arab Saudi mengalami kemajuan yang pesat.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo telah memberikan kejutan ke seluruh dunia setelah memilih bergabung dengan Al Nassr. Pemain 38 tahun itu itu gabung klub Arab Saudi tersebut usai berpisah dengan Manchester United pada akhir 2022 atau setelah Piala Dunia 2022.

Kepindahan pemilik lima gelar Ballon d'Or itu ke Timur Tengah rupanya telah memicu masuknya perekrutan banyak pemain top dunia ke Liga Arab Saudi selama musim panas 2023. Sebut saja seperti pemenang Ballon d'Or 2022, Karim Benzema, yang gabung Al Ittihad hingga penyerang Brasil, Neymar Junior, ke Al Hilal.

Tak heran jika Liga Arab Saudi 2023-2024 yang dibintangi oleh Cristiano Ronaldo dkk mengalami kemajuan pesat dan semakin kompetitif. Menanggapi hal itu, Valverde pun memuji sekaligus menyebut CR7 sebagai pionir perkembangan permainan di Arab Saudi.

"Saya pikir ada banyak kemajuan dengan para pemain yang datang ke sini (Arab Saudi). Contohnya, Cristiano Ronaldo, yang memulai semua ini," ujar Valverde, dikutip dari Goal International, Rabu (10/1/2024).

"Ini menunjukkan apa yang ingin mereka lakukan dan memiliki pemain dengan kualitas seperti itu (Cristiano Ronaldo) adalah hal yang penting," imbuhnya.