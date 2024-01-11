Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akui Pengaruh Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi, Federico Valverde Ikuti Jejak CR7?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |03:42 WIB
Akui Pengaruh Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi, Federico Valverde Ikuti Jejak CR7?
Cristiano Ronaldo disebut memberikan dampak instan untuk kemajuan Liga Arab Saudi (Foto: Reuters)
A
A
A

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, dipuji mantan rekan setimnya di Real Madrid, Federico Valverde, setinggi langit. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- mendapatkan pujian tersebut usai membawa Liga Arab Saudi mengalami kemajuan yang pesat.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo telah memberikan kejutan ke seluruh dunia setelah memilih bergabung dengan Al Nassr. Pemain 38 tahun itu itu gabung klub Arab Saudi tersebut usai berpisah dengan Manchester United pada akhir 2022 atau setelah Piala Dunia 2022.

Kepindahan pemilik lima gelar Ballon d'Or itu ke Timur Tengah rupanya telah memicu masuknya perekrutan banyak pemain top dunia ke Liga Arab Saudi selama musim panas 2023. Sebut saja seperti pemenang Ballon d'Or 2022, Karim Benzema, yang gabung Al Ittihad hingga penyerang Brasil, Neymar Junior, ke Al Hilal.

Tak heran jika Liga Arab Saudi 2023-2024 yang dibintangi oleh Cristiano Ronaldo dkk mengalami kemajuan pesat dan semakin kompetitif. Menanggapi hal itu, Valverde pun memuji sekaligus menyebut CR7 sebagai pionir perkembangan permainan di Arab Saudi.

"Saya pikir ada banyak kemajuan dengan para pemain yang datang ke sini (Arab Saudi). Contohnya, Cristiano Ronaldo, yang memulai semua ini," ujar Valverde, dikutip dari Goal International, Rabu (10/1/2024).

"Ini menunjukkan apa yang ingin mereka lakukan dan memiliki pemain dengan kualitas seperti itu (Cristiano Ronaldo) adalah hal yang penting," imbuhnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/persik_kediri.jpg
Persik Kediri vs PSM Makassar: Tiga Poin Jadi Harga Mati di Stadion Brawijaya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement