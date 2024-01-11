Blak-blakan, Asisten Pelatih Persib Bandung Ngaku Lebih Nyaman di Indonesia ketimbang Malaysia

ASISTEN pelatih Persib Bandung, Miro Petric, blak-blakan mengaku lebih nyaman tinggal di Indonesia ketimbang Malaysia. Pelatih asal Kroasia ini menyebut orang Indonesia ramah dan makanannya lebih enak ketimbang di Malaysia.

Sebelum ditunjuk sebagai asisten Bojan Hodak di Persib Bandung, Miro Petric pernah menjadi asisten pelatih di salah satu klub Liga Super Malaysia, Kuala Lumpur City. Di sana, Miro Petric juga bekerja sama dengan Bojan Hodak.

(Miro Petric bersama Bojan Hodak. (Foto: Instagram/@persib)

Jauh sebelum memperkuat Kuala Lumpur City FC atau tepatnya pada musim 2012-2013 hingga 2014-2015, Miro Petric juga berada di Malaysia dengan membela Kelantan FC sebagai pelatih fisik.

Karena itu, ketika kembali ke Kroasia saat Persib Bandung diliburkan, ia mendapatkan pertanyaan dari keluarganya mengenai perbedaan Malaysia dengan Indonesia.

“Mereka bertanya pada saya soal apa perbedaan dengan negara lain seperti Malaysia, saya menjelaskan bahwa orang-orang di sini (Indonesia) lebih ramah. Saya sangat senang berada di sini (Indonesia) dan makanannya lebih baik di sini. Jadi saya sangat menikmati berada di sini,” kata Miro Petric kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (11/1/2024).

Mengenai liburan sendiri, Miro Petric mengakui dalam momen yang berbahagia. Sebab, saat itu di melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih yang diketahui bernama Hana.