HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024 Banyak Terhenti, Bojan Hodak: Pengaruhi Performa Pemain

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |06:16 WIB
Liga 1 2023-2024 Banyak Terhenti, Bojan Hodak: Pengaruhi Performa Pemain
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: M Ghani)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak akui timnya mengalami kesulitan untuk mempersiapkan diri. Pasalnya Liga 1 2023-2024 banyak terhenti.

Seperti yang terjadi saat ini, Liga 1 2023-2024 dihentikan selama hampir dua bulan karena adanya agenda timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023.

 

Bojan Hodak merasa kondisi ini layaknya pramusim. Tentunya ini menjadi permasalahan karena pemain tidak bisa terus berada di puncak performa.

“Tentu saja ada periode pemain di puncak dan kadang bisa menurun,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (10/1/2024).

 BACA JUGA:

Pelatih asal Kroasia merasa kesulitan itu akan kembali terjadi lantaran Liga 1 2023/2024 akan kembali dihentikan setelah melawan Persis Solo pada 4 Februari 2024 nanti. Setidaknya selama 19 hari karena adanya agenda pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Kami baru bertanding lagi 23 (Februari). Kami bermain 4 Februari dan setelah itu tanggal 23. Jadi ini sulit untuk berlatih seperti itu, tapi kami akan berusaha untuk melakukan sesuatu agar siap memainkan laga tersebut,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
