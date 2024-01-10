Breaking News: Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

DOHA – Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri dicoret dari skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia di Piala Asia 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji lewat sambungan telepon.

"Ya betul Saddil dan Arkhan (dicoret),” kata Sumardji via sambungan telepon, Rabu (10/1/2024).

Sumardji mengatakan, Saddil dan Arkhan dicoret dari skuad berdasarkan pertimbangan teknis tim kepelatihan Shin Tae-yong. Dengan dicoretnya dua pemain ini, maka skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah bisa diketahui.

"Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi,” jelas Sumardji.

Dengan demikian, saat ini sebanyak 26 pemain sudah dipastikan akan membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun begitu, belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai skuad resmi Timnas Indonesia.