HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manchester United Sepakati Peminjaman Jadon Sancho ke Borussia Dortmund

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:06 WIB
Manchester United Sepakati Peminjaman Jadon Sancho ke Borussia Dortmund
Jadon Sancho akan kembali sebagai pemain pinjaman dari Borussia Dortmund (Foto: Twitter/@BVB)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester United sudah setuju untuk meminjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund di bursa transfer musim dingin 2024. Pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano mengatakan, kedua klub sudah mencapai kata sepakat.

"Here we go! Jadon Sancho kembali ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman dari Man United," cuit Romano di akun Twitter @FabrizioRomano, Rabu (10/2024).

Jadon Sancho

Sebelumnya, Sancho bergabung ke Setan Merah dari Dortmund dengan harga 75 juta poundsterling (setara Rp1,4 triliun) pada Juli 2021. Pemain Timnas Inggris itu dikontrak hingga 30 Juni 2026.

Sancho awalnya digadang-gadang akan menjadi pemain yang bersinar di Man United. Namun, hal itu tidak berjalan sesuai dengan prediksi dan justru tampil buruk usai sering menepi karena cedera hingga bermasalah dengan pelatih Erik ten Hag.

Kini, keinginan Sancho untuk kembali ke Dortmund segera terwujud. Menurut Romano, Man United dan Dortmund sepakat mengenai paket total 4 juta euro untuk cakupan gaji dan biaya pinjaman Sancho.

Halaman: 1 2
1 2
      
