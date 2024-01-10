Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lupakan Kemenangan Telak 5-1, Irak Anggap Timnas Indonesia Lawan yang Berbeda di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |12:43 WIB
Lupakan Kemenangan Telak 5-1, Irak Anggap Timnas Indonesia Lawan yang Berbeda di Piala Asia 2023
Momen Timnas Indonesia terbantai 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
DOHA - Jelang bentrok dengan Tim Nasional (Timnas) Indonesia di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023, penggawa Timnas Irak, Merchas Doski mengingatkan rekannya untuk melupakan kemenangan 5-1 yang diraih di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab Doski percaya Timnas Indonesia yang akan mereka hadapi di Piala Asia 2023 akan berbeda.

Seperti yang diketahui, Irak tergabung di Grup D bersama Timnas Indonesia, Vietnam, dan Jepang di Piala Asia 2023. Pasukan Jesus Casas itu akan melakoni laga perdananya dengan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Ahmed bin Ali, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Di atas kertas, tim berjuluk Singa Mesopotamia itu lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Sebab, Irak memiliki ranking FIFA yang lebih baik yakni 63 dunia, unggul atas Timnas Indonesia yang menempati peringkat 146 dunia.

Selain itu, Irak juga sukses memenangkan pertandingan kontra Timnas Indonesia dengan skor 5-1 pada pertemuan terakhir mereka. Pertemuan itu terjadi di babak kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 16 November 2023 lalu.

Timnas Indonesia vs Irak

Meski diunggulkan, Merchas Doski menyebut Irak harus melupakan pertemuan terakhir dengan Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu ogah Singa Mesopotamia merendahkan Garuda di Piala Asia 2023 karena tahu pasukan Shin Tae-yong akan tampil berbeda.

Halaman:
1 2
      
