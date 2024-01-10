Periskop 2024: Menanti Kejutan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala AFF 2024

PERISKOP 2024 Okezone kali akan membahas dua agenda besar Tim Nasional (Timnas) Indonesia di 2024 ini. Kedua agenda itu adalah Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala AFF 2024.

Sejatinya, sebelum tampil di dua kompetisi besar tersebut, Timnas Indonesia akan beraksi di Piala Asia 2023. Kompetisi yang berlangsung di Qatar tersebut berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Kendati demikian, dalam artikel ini mari fokus dengan dua agenda yang cukup jauh waktunya, yang mana diharapkan Timnas Indonesia bisa beri kejutan di turnamen tersebut. Sebab dengan jarak turnamen yang masih beberapa bulan lagi, persiapan skuad Garuda diharapkan bisa lebih maksimal.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Untuk babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia akan bermain lagi pada Maret 2024 mendatang. Sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong sudah memainkan dua laga awal di Grup F dengan hasil yang cukup mengecewakan.

Bagaimana tidak, pada laga pembuka Grup F tim berjuluk Garuda itu tumbang dengan skor 1-5 dari Irak dan ditahan Filipina 1-1. Gara-gara hasil itu, sejauh ini Timnas Indonesia terjerembab di dasar klasemen Grup F dengan satu poin.

Kini Timnas Indonesia masih menyisakan empat pertandingan lagi, dua melawan Vietnam, dan masing-masing menghadapi Irak dan Filipina di kandang sendiri. Meski berat, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masih terbuka.