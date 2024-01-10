Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Periskop 2024: Menanti Kejutan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala AFF 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |06:04 WIB
Periskop 2024: Menanti Kejutan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala AFF 2024
Menanti Kejutan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/marcklok)
A
A
A

PERISKOP 2024 Okezone kali akan membahas dua agenda besar Tim Nasional (Timnas) Indonesia di 2024 ini. Kedua agenda itu adalah Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala AFF 2024.

Sejatinya, sebelum tampil di dua kompetisi besar tersebut, Timnas Indonesia akan beraksi di Piala Asia 2023. Kompetisi yang berlangsung di Qatar tersebut berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Kendati demikian, dalam artikel ini mari fokus dengan dua agenda yang cukup jauh waktunya, yang mana diharapkan Timnas Indonesia bisa beri kejutan di turnamen tersebut. Sebab dengan jarak turnamen yang masih beberapa bulan lagi, persiapan skuad Garuda diharapkan bisa lebih maksimal.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Untuk babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia akan bermain lagi pada Maret 2024 mendatang. Sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong sudah memainkan dua laga awal di Grup F dengan hasil yang cukup mengecewakan.

Timnas Indonesia

Bagaimana tidak, pada laga pembuka Grup F tim berjuluk Garuda itu tumbang dengan skor 1-5 dari Irak dan ditahan Filipina 1-1. Gara-gara hasil itu, sejauh ini Timnas Indonesia terjerembab di dasar klasemen Grup F dengan satu poin.

Kini Timnas Indonesia masih menyisakan empat pertandingan lagi, dua melawan Vietnam, dan masing-masing menghadapi Irak dan Filipina di kandang sendiri. Meski berat, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masih terbuka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178416/timnas_indonesia_berpotensi_menggila_di_piala_asia_2027_pssi-JWtO_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Comeback, Ini Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia di Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178415/shin_tae_yong-RW4U_large.jpg
Usai Pecat Patrick Kluivert, Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia Mampu Lolos ke Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178387/shin_tae_yong_selalu_menjadikan_timnas_indonesia_sebagai_prioritas_goalpost-zHEL_large.jpg
Shin Tae-yong: Timnas Indonesia Selalu Jadi Prioritas, Tawaran Lain Saya Tolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178385/shin_tae_yong_siap_melatih_timnas_indonesia_lagi_shintaeyong7777-5eEa_large.jpg
Shin Tae-yong Kirim Kode Ingin Latih Timnas Indonesia di Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/21/51/1634981/asian-youth-games-2025-qiken-dwi-rebut-perak-furgon-habbil-sabet-emas-pertama-indonesia-lxn.jpg
Asian Youth Games 2025: Qiken Dwi Rebut Perak, Furgon Habbil Sabet Emas Pertama Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Kirim Pesan Mendalam untuk Suporter Timnas Indonesia, Sinyal Comeback Makin Kuat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement