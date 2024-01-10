Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Pelatih Timnas Thailand Sayangkan Absennya Teerasil Dangda dan Chanathip Songkrasin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |00:16 WIB
Piala Asia 2023: Pelatih Timnas Thailand Sayangkan Absennya Teerasil Dangda dan Chanathip Songkrasin
Teerasil Dangda dan Chanatip Songkrasin absen bela Timnas Thailand di Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/Changsuek)
A
A
A

PELATIH Timnas Thailand, Masatada Ishii, menyayangkan absennya Teerasil Dangda dan Chanathip Songkrasin di Piala Asia 2023. Pasalnya, Dangda dan Songkrasin sedang mengalami cedera.

Ishii telah memanggil 26 pemain untuk berjuang membela Timnas Thailand di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Namun dari 26 nama yang dipanggil, Dangda dan Songkrasin terpaksa tidak dibawa.

 

Karena nyatanya, Dangda dan Songkrasin sedang mengalami cedera sehingga tidak memungkinkan untuk masuk ke skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand. Ishii membeberkan kalau dirinya sama sekali tidak meninjau lebih jauh terkait kondisi Songkrasin.

“Absennya kedua pemain ini karena cedera sangatlah disayangkan,” kata Ishii, dilansir dari The Thao 247, Selasa (9/1/2024).

 BACA JUGA:

“Faktanya, saya tidak berbicara langsung dengan Chanathip tentang cederanya. Namun pelatih klub BG Pathum United memberitahu saya bahwa dia tidak bisa segera pulih,” sambungnya.

Namun begitu, Ishii tetap optimistis menatap Piala Asia 2023. Walau dua pemain andalannya itu absen, menurutnya Timnas Thailand tetap memiliki kedalaman skuad yang bagus

Halaman:
1 2
      
