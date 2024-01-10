Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Iran Jelang Piala Asia 2023: Pasukan Shin Tae-yong Digulung Lima Gol Tanpa Balas

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |00:02 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Iran Jelang Piala Asia 2023: Pasukan Shin Tae-yong Digulung Lima Gol Tanpa Balas
Timnas Indonesia kalah 0-5 dari Iran di laga uji coba jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia meraih hasil negatif di laga uji coba kontra Iran. Pasukan Shin Tae-yong dibuat tak berkutik lima gol tanpa balas oleh tim lawan.

Timnas Iran sudah unggul pada menit ke-10 lewat aksi pemain mereka, Saman Ghoddos. Sepuluh menit berselang gantikan Roozbeh Cheshmi yang membawa Iran menjauh 2-0.

 

Ernando Ari kemudian kembali dipaksa memungut bola dari dalam gawang pada menit ke-30. Shariar Moghanlou berhasil membawa Timnas Iran menjauh sekaligus memastikan kemenangan 3-0 di babak pertama.

Pertandingan babak kedua berjalan cukup berat bagi Timnas Indonesia. Iran berhasil menambah dua gol sekaligus menutup laga uji coba kali ini dengan skor akhir 5-0.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Iran sendiri berlangsung di Al Rayyan Training Site, Qatar, Selasa (9/1/2024). Laga uji coba kali ini digelar secara tertutup dimulai pada pukul 22.00 WIB.

Pertandingan melawan Iran menjadi laga uji coba terakhir pasukan Shin Tae-yong jelang tampil di Piala Asia 2023. Tak berpatokan pada hasil, laga ini diharapkan bisa memupuk mental para pemain jelang tampil di fase grup.

Sebagai catatan, Timnas Indonesia tergabung di Grup D pada gelaran Piala Asia 2023 kali ini. Skuad Garuda berada satu grup dengan Vietnam, Irak dan Jepang.

Halaman:
1 2
      
