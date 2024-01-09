Hasil Timnas Vietnam vs Kirgistan Jelang Piala Asia 2023: The Golden Stars Kalah 1-2

TIMNAS Vietnam meraih hasil negatif di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Menghadapi Timnas Kirgistan, The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam kalah tipis dengan skor akhir 1-2.

Kojo Joel dan Aizar Akmatov masing-masing menyumbangkan satu gol untuk Timnas Kirgistan. Sementara Timnas Vietnam hanya mampu mencetak satu gol di babak kedua.

Pertandingan ini merupakan bagian dari laga uji coba kedua tim jelang menghadapi Piala Asia 2023 yang tinggal menghitung hari. Turnamen sepakbola antarnegara Asia itu dijadwalkan bergulir pada 12 Januari 2024.

Sekadar diketahui, Vietnam sendiri akan menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia di fase grup. Keduanya sama-sama tergabung di Grup D bersama Irak dan Jepang.

Sementara Timnas Kirgistan menempati Grup F pada gelaran Piala Asia 2023 kali ini. Mereka berada satu grup bersama Arab Saudi, Thailand dan Oman.

Persiapan terus dilakukan para peserta jelang tampil di pertandingan fase grup. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah melakoni laga uji coba menghadapi Iran.