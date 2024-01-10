Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Lupakan Kekalahan dari Middlesbrough, Mauricio Pochettino Fokus Tatap Laga Chelsea vs Fulham

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |12:50 WIB
Lupakan Kekalahan dari Middlesbrough, Mauricio Pochettino Fokus Tatap Laga Chelsea vs Fulham
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino. (Foto: Reuters)
A
A
A

MIDDLESBROUGH - Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, tak mau skuadnya bersedih terlalu lama usai kalah 0-1 dari Middlesbrough di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024, Rabu (10/1/2024) dini hari WIB. Sebab ia mau Chelsea fokus menapa laga selanjutnya, yakni melawan Fulham di pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024.

Ya, Chelsea haru menelan kekalahan 0-1 dari Fulham. Pertandingan tersebut berlangsung di Riverside Stadium.

Kegagalan Cole Palmer dalam memaksimalkan tiga peluang harus dibayar mahal Chelsea. Sebab, Hayden Hackney sukses mengantarkan Middlesbrough untuk mendapatkan kemenangan melalui golnya pada menit ke-37.

Mauricio Pochettino pun tak ingin Chelsea larut dalam kekalahan dari klub Championship tersebut. Ia mengatakan The Blues akan fokus untuk menghadapi Fulham, setelah itu memikirkan leg kedua.

Middlesbrough vs Chelsea

“Sekarang kami perlu memikirkan Fulham dan kemudian bersiap untuk leg kedua,” kata Mauricio Pochettino dikutip dari BBC, Rabu (10/1/2024).

Sementara Mauricio Pochettino akan mencoba menunjukan performa serupa di leg kedua, tetapi bakal berusaha mendapatkan gol dan meraih kemenangan. Namun jika gagal untuk mendapatkan hasil bagus di leg kedua, ia menilai itu adalah kesalahan timnya.

Halaman:
1 2
      
