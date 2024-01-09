Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Iran Jelang Piala Asia 2023: Skuad Garuda Tertinggal 0-3

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |22:57 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Iran Jelang Piala Asia 2023: Skuad Garuda Tertinggal 0-3
Timnas Indonesia menghadapi Iran di laga uji coba jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Indonesia vs Iran jelang Piala Asia 2023 bisa Anda lihat di artikel ini. Skuad Garuda sementara tertinggal 0-3 dari Iran di babak pertama. Shaman Ghoddoos, Roozbeh Cheshmi dan Saman Fallah masing-masing mencetak satu gol untuk Timnas Iran.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Iran berlangsung di Al Rayyan Training Site, Qatar, Selasa (9/1/2024). Laga uji coba kali ini digelar secara tertutup dimulai pada pukul 22.00 WIB.

Pertandingan melawan Iran menjadi laga uji coba terakhir pasukan Shin Tae-yong jelang tampil di Piala Asia 2023. Tak berpatokan pada hasil, laga ini diharapkan bisa memupuk mental para pemain jelang tampil di fase grup.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketum PSSI. Meski tak menargetkan hasil, Timnas Indonesia diminta untuk memaksimalkan laga uji coba terakhir ini.

"Sekarang saatnya uji nyali dan mental melawan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia, Iran," kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir.

Sebagai catatan, Timnas Indonesia tergabung di Grup D pada gelaran Piala Asia 2023 kali ini. Skuad Garuda berada satu grup dengan Vietnam, Irak dan Jepang.

