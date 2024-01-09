Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Iran Jelang Piala Asia 2023: Justin Hubner Jadi Gelandang Lagi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:49 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Iran Jelang Piala Asia 2023: Justin Hubner Jadi Gelandang Lagi!
Berikut daftar line up Timnas Indonesia vs Iran. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Indonesia vs Iran jelang Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Iran di Al Rayyan Training Site, Qatar, Selasa (9/1/2024) pukul 22.00 WIB.

Laga ini merupakan pertandingan uji coba pamungkas Timnas Indonesia dan Iran jelang mengarungi Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Karena itu, pantang bagi kedua tim untuk menyia-nyiakan laga ini, khususnya Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong

Timnas Indonesia bakal mendapatkan banyak manfaat dari laga ini. Sebab, Timnas Indonesia dihadapkan dengan Iran yang menempati peringkat 21 dunia dan kedua di Asia.

Iran bukanlah tim sembarangan, yang mana sudah tiga kali juara Piala Asia. Bahkan di Piala Dunia 2022 saja, Iran sukses mempermalukan semifinalis Piala Eropa 2016, Wales, dengan skor 2-0.

Berhubung menghadapi tim kuat, laga ini bisa dibilang uji mental bagi Timnas Indonesia sebelum bersua tim-tim mapan di Piala Asia 2023. Di ajang empat tahunan ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Irak, Vietnam dan Jepang.

Negara yang disebut terakhir merupakan kandidat kuat juara Piala Asia 2023. Jepang yang kini menempati peringkat 17 dunia selalu menang dalam 10 laga terakhir, termasuk membantai Yordania 6-1 malam ini.

Halaman:
1 2
      
