Superkomputer Prediksi Jepang Sabet Gelar Juara Piala Asia 2023, Bagaimana Peluang Timnas Indonesia?

SUPERKOMPUTER milik media statistik ternama, Opta, memprediksi Timnas Jepang akan menjadi juara Piala Asia 2023. Lalu, bagaimana peluang Timnas Indonesia?

Timnas Indonesia dan Jepang akan berangkat dari grup yang sama dalam turnamen tersebut. Kedua tim tersebut tergabung dalam Grup D bersama Irak dan Vietnam di Piala Asia 2023.

Superkomputer Opta memprediksi Jepang memiliki persentase peluang juara paling tinggi. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu dinilai memiliki 24,6 persen untuk meraih gelar.

Kemudian, ada Korea Selatan dengan persentase 14,3 persen. Di urutan ketiga, ada Iran (11,2 persen), Australia (10,7 persen) di posisi keempat, Arab Saudi (10,6 persen) urutan kelima, dan Qatar (9,8 persen) di tempat keenam.

“Jepang adalah tim yang harus dikalahkan tahun ini. Superkomputer memberi mereka peluang 24,6 persen untuk memenangkan turnamen, dan mereka setidaknya mencapai semifinal di lebih dari setengah dari 10.000 simulasi kami,” tulis Opta dalam laman resminya, The Analyst, dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- memang sedang kuat-kuatnya setelah sembilan laga belum terkalahkan di semua kompetisi. Mereka juga merupakan tim yang berpengalaman dengan empat gelar di tangan.