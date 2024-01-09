Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Superkomputer Prediksi Jepang Sabet Gelar Juara Piala Asia 2023, Bagaimana Peluang Timnas Indonesia?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |22:01 WIB
Superkomputer Prediksi Jepang Sabet Gelar Juara Piala Asia 2023, Bagaimana Peluang Timnas Indonesia?
Timnas Jepang kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

SUPERKOMPUTER milik media statistik ternama, Opta, memprediksi Timnas Jepang akan menjadi juara Piala Asia 2023. Lalu, bagaimana peluang Timnas Indonesia?

Timnas Indonesia dan Jepang akan berangkat dari grup yang sama dalam turnamen tersebut. Kedua tim tersebut tergabung dalam Grup D bersama Irak dan Vietnam di Piala Asia 2023.

Timnas Jepang

Superkomputer Opta memprediksi Jepang memiliki persentase peluang juara paling tinggi. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu dinilai memiliki 24,6 persen untuk meraih gelar.

Kemudian, ada Korea Selatan dengan persentase 14,3 persen. Di urutan ketiga, ada Iran (11,2 persen), Australia (10,7 persen) di posisi keempat, Arab Saudi (10,6 persen) urutan kelima, dan Qatar (9,8 persen) di tempat keenam.

“Jepang adalah tim yang harus dikalahkan tahun ini. Superkomputer memberi mereka peluang 24,6 persen untuk memenangkan turnamen, dan mereka setidaknya mencapai semifinal di lebih dari setengah dari 10.000 simulasi kami,” tulis Opta dalam laman resminya, The Analyst, dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- memang sedang kuat-kuatnya setelah sembilan laga belum terkalahkan di semua kompetisi. Mereka juga merupakan tim yang berpengalaman dengan empat gelar di tangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635109/tantangan-berbagi-tempat-merekam-momen-olahraga-xua.webp
Tantangan Berbagi Tempat Merekam Momen Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/03/bek_fc_twente_mees_hilgers_foto_twente_fans.jpg
Kapten FC Twente Tegaskan Mees Hilgers Masih Bagian dari Tim Meski Dibekukan Klub
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement