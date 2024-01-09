Ternyata Inilah Satu-satunya Tim Terbaik di Asia Menurut Shin Tae-yong

TERNYATA inilah satu-satunya tim terbaik di Asia menurut Shin Tae-yong. Tim tersebut adalah Timnas Jepang.

Diketahui, Jepang kini memang jadi tim Asia yang menempati posisi paling tinggi di ranking Asia. Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- kini menduduki peringkat ke-17 di ranking FIFA.

Timnas Jepang pun punya skuad yang bertabur bintang. Saat ini, tim itu diperkuat nama-nama seperti Kaoru Mitoma, Wataru Endo, Takefusa Kubo, hingga Takehiro Tomiyasu yang berkarier id Eropa.

Dengan skuadnya yang bertabur bintang, Timnas Jepang juga bisa mengukir prestasi manis. Bahkan, di pentas Piala Asia saja, mereka tercatat sebagai tim yang mengoleksi gelar paling banyak di Piala Asia. Total, Jepang sudah empat kali merebut gelar juara Piala Asia, yakni pada 1992, 2000, 2004, dan 2011.

Tak heran, Jepang dipandang banyak orang sebagai tim terbaik di Asia, termasuk oleh Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia itu bahkan menyebut Jepang jadi tim hampir sempurna saat ini.

"Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini,” ujar Shin Tae-yong, mengutip dari media Korea Selatan, Chosun Ilbo, Selasa (9/1/2024).

“Keseimbangan serangan dan pertahanan mereka sangat bagus. Saya mengakui mereka hampir sempurna di Asia," lanjutnya.