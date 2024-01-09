Ini Jadwal Terbaru Laga Timnas Indonesia vs Iran, Digelar Malam Ini!

JADWAL terbaru laga Timnas Indonesia vs Iran akan diulas Okezone. Laga ini merupakan uji coba pamungkas Timnas Indonesia dan Iran sebelum Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Dalam rencana awal, laga ini digelar pada Selasa (9/1/2024) pukul 20.30 waktu Qatar atau Rabu 10 Januari 2024 pukul 00.30 WIB. Namun, setelah diskusi lebih lanjut antara tim kepelatihan kedua tim, laga sepakat digelar pada pada Selasa (9/1/2024) pukul 18.00 waktu Qatar atau Selasa (9/1/2024) pukul 22.00 WIB.

(Timnas Iran menjadi lawan Timnas Indonesia malam ini. (Foto: REUTERS)

"Kesepakatan dua pihak. Iran minta ubah ke jam 19.00 (waktu Qatar). Kita minta ubah ke jam 18.00. Jadi jam 18.00 (waktu Qatar atau 22.00 WIB),” kata media officer PSSI, Bandung Saputra kepada tim MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (9/1/2024).

Pertandingan ini tidak disiarkan secara langsung baik di televisi nasional maupun streaming. Hal itu agar strategi kedua tim tidak terbaca jelang Piala Asia 2023.

Satu lagi, pertandingan ini juga tidak didaftarkan ke FIFA. Karena itu, hasil laga ini tidak memengaruhi ranking FIFA Timnas Indonesia maupun Iran.

Laga nanti malam bakal sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Sebab, Timnas Indonesia berkesempatan menghadapi tim sebesar Iran, tim yang kini menempati peringkat 21 dunia.