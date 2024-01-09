Timnas Indonesia Diremehkan Mantan Pemain Iran: Timnas Iran Belum Lawan Tim Kuat Jelang Piala Asia 2023!

TIMNAS Indonesia diremehkan mantan pemain Timnas Iran, Farzad Ashoubi. Ia mengatakan Timnas Iran sama sekali tidak menghadapi tim kuat jelang mengarungi Piala Asia 2023.

Hal itu berarti, Farzad Ashoubi tidak menganggap Timnas Indonesia sebagai tim kuat. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dan Iran akan bertemu di laga uji coba pamungkas sebelum Piala Asia 2023 pada Selasa (9/1/2024) pukul 22.00 WIB.

(Timnas Indonesia akan menghadapi Iran malam ini. (Foto: PSSI)

Laga Timnas Indonesia vs Iran akan berlangsung di Doha, Qatar. Akan tetapi, penggemar Timnas Indonesia tidak bisa menyaksikan laga tersebut karena berlangsung tertutup.

Sebelum menghadapi Timnas Indonesia malam ini, Iran lebih dulu bersua tim peringkat 56 dunia, Burkina Faso, pada Sabtu 6 Januari 2024. Hasilnya, Iran menang 2-1 atas wakil Afrika tersebut.

"Menurut saya, Tim Melli –julukan Timnas Iran– belum diuji karena belum menghadapi lawan yang kuat di pertandingan pemanasan (uji coba). Iran masuk grup mudah dan kemungkinan besar mereka akan lolos ke babak berikutnya (besar), tetapi akan ada tugas berat yang menanti mereka di babak berikutnya," kata Farzad Ashoubi mengutip dari Tehran Times, Selasa (9/1/2024).

Farzad Ashoubi mengatakan Iran mendapatkan keuntungan di Piala Asia 2023 karena membawa pemain-pemain berpengalaman. Meski begitu, pria berusia 43 tahun itu menilai negaranya masih belum bisa bersaing dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi untuk memenangkan gelar.