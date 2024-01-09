Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Legiun Asing Persebaya Surabaya Akui Dampak Positif Paul Munster

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |04:35 WIB
Legiun Asing Persebaya Surabaya Akui Dampak Positif Paul Munster
Paul Munster memberi arahan kepada Uston Nawawi jelang sesi latihan Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA - Kehadiran Paul Munster sebagai pelatih kepala berdampak positif ke para pemain Persebaya Surabaya. Hal itu dirasakan pemain andalan Bruno Moreira pada sesi latihan perdana.

Menurut Bruno, ada sejumlah perubahan yang positif selama tim Persebaya menjalani latihan itu. Salah satunya, terasa adanya semangat baru dan keinginan para pemain bekerja keras memberikan yang terbaik.

Bruno Moreira berlatih bersama Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya Surabaya)

”Saya memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya (Munster). Kami masih belum lama bekerja sama, namun sudah terlihat bahwa ia adalah pelatih yang sangat cerdas," kata Bruno, dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Pemain asal Brasil itu yakin Munster bakal memberikan strategi baru dan angin perubahan. Saat ini, Bruno mengakui para pemain tengah beradaptasi dengan gaya main yang diinginkan sang pelatih.

"Coach akan memberikan yang terbaik untuk kami, sebagaimana kami para pemain akan memberikan yang terbaik untuk memahami filosofi permainannya,” tukas Bruno.

Sebagai informasi, latihan perdana yang dipimpin Munster cukup berbeda. Para pemain diinstruksikan untuk melakukan peregangan, dengan resistance ban dan roller foam. Itu harus dilakukan seluruh pemain, secara bersama-sama tanpa kecuali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1634847/pssi-belum-kantongi-nama-pelatih-baru-timnas-indonesia-wamenpora-baru-mau-rapat-nrc.webp
PSSI Belum Kantongi Nama Pelatih Baru Timnas Indonesia, Wamenpora: Baru Mau Rapat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Bangga Antar Sassuolo Catat Clean Sheet Kontra Lecce
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement