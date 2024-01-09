Legiun Asing Persebaya Surabaya Akui Dampak Positif Paul Munster

SURABAYA - Kehadiran Paul Munster sebagai pelatih kepala berdampak positif ke para pemain Persebaya Surabaya. Hal itu dirasakan pemain andalan Bruno Moreira pada sesi latihan perdana.

Menurut Bruno, ada sejumlah perubahan yang positif selama tim Persebaya menjalani latihan itu. Salah satunya, terasa adanya semangat baru dan keinginan para pemain bekerja keras memberikan yang terbaik.

”Saya memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya (Munster). Kami masih belum lama bekerja sama, namun sudah terlihat bahwa ia adalah pelatih yang sangat cerdas," kata Bruno, dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Pemain asal Brasil itu yakin Munster bakal memberikan strategi baru dan angin perubahan. Saat ini, Bruno mengakui para pemain tengah beradaptasi dengan gaya main yang diinginkan sang pelatih.

"Coach akan memberikan yang terbaik untuk kami, sebagaimana kami para pemain akan memberikan yang terbaik untuk memahami filosofi permainannya,” tukas Bruno.

Sebagai informasi, latihan perdana yang dipimpin Munster cukup berbeda. Para pemain diinstruksikan untuk melakukan peregangan, dengan resistance ban dan roller foam. Itu harus dilakukan seluruh pemain, secara bersama-sama tanpa kecuali.