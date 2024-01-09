Sang Agen Bantah Kabar Kylian Mbappe Resmi Gabung Real Madrid pada Musim Panas 2024

AGEN Kylian Mbappe tidak membenarkan kabar yang mengatakan sang klien resmi gabung Real Madrid pada musim panas 2024. Ia mengatakan Kylian Mbappe belum melakukan negosiasi dengan klub mana pun, termasuk dengan klubnya saat ini, Paris Saint-Germain (PSG).

Sekadar diketahui, kontrak Kylian Mbappe bersama PSG tersisa hingga 30 Juni 2024. Menurut aturan bosman, Kylian Mbappe sudah bebas bernegosiasi dengan klub mana pun untuk hengkang secara gratis pada musim panas 2024.

“Tidak ada kesepakatan mengenai masa depan Kylian (Mbappe), sama seperti tidak ada diskusi mengenai hal ini," kata agen Mbappe kepada RMC Sport yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Sportskeeda, Selasa (9/1/2024).

"Bagaimanapun, tidak ada pengaruh yang dapat menentukan waktu diskusi, pemikiran, atau keputusan Kylian," lanjut sang agen.

Sesuai pernyataan agen di atas, Kylian Mbappe belum melakukan pembicaraan dengan klub mana pun termasuk Los Blancos –julukan Real Madrid. Mereka tidak ingin media mempengaruhi keputusan dan menolak klaim adanya kesepakatan antara Kylian Mbappe dan Real Madrid.

Sebelumnya, media Prancis, Foot Mercato, menyebut Kylian Mbappe telah sepakat gabung Real Madrid di bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Hal itu setelah pemain 25 tahun itu memang santer diisukan akan pindah dari Les Parisiens –julukan PSG– beberapa tahun ke belakang.