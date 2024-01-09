Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Sang Agen Bantah Kabar Kylian Mbappe Resmi Gabung Real Madrid pada Musim Panas 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |01:59 WIB
Sang Agen Bantah Kabar Kylian Mbappe Resmi Gabung Real Madrid pada Musim Panas 2024
Kylian Mbappe belum tentu gabung Real Madrid pada musim panas 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

AGEN Kylian Mbappe tidak membenarkan kabar yang mengatakan sang klien resmi gabung Real Madrid pada musim panas 2024. Ia mengatakan Kylian Mbappe belum melakukan negosiasi dengan klub mana pun, termasuk dengan klubnya saat ini, Paris Saint-Germain (PSG).

Sekadar diketahui, kontrak Kylian Mbappe bersama PSG tersisa hingga 30 Juni 2024. Menurut aturan bosman, Kylian Mbappe sudah bebas bernegosiasi dengan klub mana pun untuk hengkang secara gratis pada musim panas 2024.

Kylian Mbappe

“Tidak ada kesepakatan mengenai masa depan Kylian (Mbappe), sama seperti tidak ada diskusi mengenai hal ini," kata agen Mbappe kepada RMC Sport yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Sportskeeda, Selasa (9/1/2024).

"Bagaimanapun, tidak ada pengaruh yang dapat menentukan waktu diskusi, pemikiran, atau keputusan Kylian," lanjut sang agen.

Sesuai pernyataan agen di atas, Kylian Mbappe belum melakukan pembicaraan dengan klub mana pun termasuk Los Blancos –julukan Real Madrid. Mereka tidak ingin media mempengaruhi keputusan dan menolak klaim adanya kesepakatan antara Kylian Mbappe dan Real Madrid.

Sebelumnya, media Prancis, Foot Mercato, menyebut Kylian Mbappe telah sepakat gabung Real Madrid di bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Hal itu setelah pemain 25 tahun itu memang santer diisukan akan pindah dari Les Parisiens –julukan PSG– beberapa tahun ke belakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/51/1634427/janice-tjen-tembus-80-dunia-usai-juara-jinan-open-ranking-wta-tertinggi-dalam-kariernya-oci.webp
Janice Tjen Tembus 80 Dunia usai Juara Jinan Open, Ranking WTA Tertinggi dalam Kariernya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/22/bek_timnas_indonesia_mees_hilgers_foto_pssi.jpg
Bos FC Twente Murka Mees Hilgers Tolak Mentah-Mentah Tawaran Perpanjangan Kontrak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement