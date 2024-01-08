Media Prancis Sebut Kylian Mbappe Capai Kesepakatan dengan Real Madrid, Bakal Gabung pada Musim Panas 2024

BINTANG Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, disebut capai kata sepakat dengan Real Madrid. Dengan bintang muda asal Prais itu siap gabung Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2024.

Kabar ini disampaikan oleh media Prancis, Foot Mercato, baru-baru ini. Jika benar, tentu saja, ini jadi kabar membahagiakan bagi Real Madrid yang memang sudah sejak lama mendambakan kehadiran Mbappe.

Nama Mbappe sudah santer diisukan akan pindah dari Les Parisiens -julukan PSG- sejak beberapa tahun ke belakang. Namun, striker 25 tahun itu berubah pikiran pada menit-menit terakhir dengan menolak gabung ke Real Madrid pada 2022.

Mbappe pun akhirnya menandatangani kontrak baru dengan PSG hingga akhir Juni 2024. Belakangan, dilaporkan bahwa Liverpool telah menjadi kandidat PSG yang paling kredibel dan berbahaya terkait masa depan Mbappe, ketimbang Real Madrid.

Namun, baru-baru ini, Foot Mercato melaporkan bahwa Mbappe telah menyetujui persyaratan kesepakatan dengan Real Madrid untuk musim panas 2024. Media Prancis itu menyatakan pemenang Piala Dunia 2018 itu sepakat gabung Los Blancos ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2024.