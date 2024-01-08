Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Profil Maarten Paes, Kiper FC Dallas yang Segera Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:45 WIB
Profil Maarten Paes, Kiper FC Dallas yang Segera Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong
Maarten Paes akan segera menjalani proses naturalisasi (Foto: Instagram/Maarten Paes)
PROFIL Maarten Paes, kiper FC Dallas yang akan memperkuat Timnas Indonesia akan menjadi pembahasan kali ini. Sang pemain dikabarkan sudah sepakat untuk menjadi warga negara Indonesia.

Maarten Paes sendiri merupakan pesepak bola Belanda yang menjadi kiper klub Major League Soccer (Amerika Serikat), FC Dallas. Maarten Paes lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998.

 

Kiper berpostur 192 cm ini menjadi kiper kedua MLS dengan catatan penyelamatan terbaik. Paes bergabung dengan FC Dallas pada 20 Januari 2022 dengan status pinjaman enam bulan.

Ia memiliki Keturunan Indonesia dari neneknya. Maarten Paes tercatat pernah menjadi bagian skuad Belanda U19 untuk Piala U-19 Eropa UEFA 2016 dan Piala U-19 Eropa UEFA 2017.

Sebelum bermain untuk FC Dallas, Maarten Paes juga pernah berkarier di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Dia bergabung ke tim senior FC Utrecht pada 2019.

Kabar Maarten Paes yang akan segera memperkuat Timnas Indonesia diketahui dari pernyataan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir beberapa waktu lalu. Erick nahkan mengatakan Maarten Paes sudah mendapat dukungan dari keluarga.

