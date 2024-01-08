Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir: Keluarga Maarten Paes Nangis saat Kiper FC Dallas Itu Ingin Perkuat Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:40 WIB
Erick Thohir: Keluarga Maarten Paes Nangis saat Kiper FC Dallas Itu Ingin Perkuat Timnas Indonesia
Maarten Paes segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan keluarga Maarten Paes menangis haru saat kiper FC Dallas itu ingin memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu menunjukan keluarga Maarten Paes mendukung sang anak memilih memperkuat Timnas Indonesia.

"Ini investasi. Dia sendiri yang mau memperkuat timnas. Terharu gak? Saya luar biasa," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Tim MNC Portal Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (8/1/2024).

Maarten Paes segera perkuat Timnas Indonesia

(Maarten Paes segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

"Kiper utama FC Dallas, ketika dia ketemu neneknya, orangtua, untuk pamitan memperkuat Timnas Indonesia, nangis keluarganya," lanjut Erick Thohir.

Erick Thohir memastikan proses naturalisasi Maarten Paes segera dimulai. Maarten Paes sendiri telah menyatakan minatnya untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan memperkuat Timnas Indonesia. Ia memenuhi persyaratan menjalani proses naturalisasi karena sang nenek lahir di Indonesia.

PSSI memang tengah gencar melakukan naturalisasi pemain untuk meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia. Sebelumnya, Jay Idzes telah resmi menjadi WNI dan tinggal menunggu perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia.

Selain itu, Thom Haye (SC Heerenveen) dan Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard) juga sedang menjalani proses naturalisasi. Bukan tak mungkin, proses naturalisasi Maarten Paes bakal dibarengi dengan Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye.

